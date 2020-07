Paper Girls sarà una serie tv, Amazon annuncia l’adattamento della popolare graphic novel (Di venerdì 24 luglio 2020) La lista di serie tv tratte da fumetti e graphic novel è pronta ad allungarsi. Amazon Studios ha annunciato infatti di avere in programma l'adattamento di Paper Girls, graphic noval di grande popolarità scritta da Brian K. Vaughan e disegnata da Cliff Chiang, edita in Italia da Bao Publishing. A produrre la serie saranno Legendary Television e Plan B, e tra i produttori esecutivi figurano Stephany Folsom, Christopher Cantwell e Christopher C. Rogers, impegnati anche nel ruolo di co-showrunner; Brian K. Vaughan e Cliff Chiang saranno anch'essi produttori esecutivi. Le protagoniste di Paper Girls sono Erin, MaccKenzie, KJ e Tiffay, adolescenti di Cleveland, in Ohio. Mentre distribuiscono ... Leggi su optimagazine

