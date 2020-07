Palermo, premio Agorà per l’immagine coordinata: le parole del presidente Dario Mirri (Di venerdì 24 luglio 2020) L'agenzia di comunicazione Gomez&Mortisia e il Palermo, vincono il prestigioso premio 'Agorà' per la realizzazione del nuovo logo e dell'intero progetto di design. A comunicarlo, attraverso una nota diramata questa mattina tramite i propri canali ufficiali, è stato lo stesso club rosanero."L’agenzia di comunicazione palermitana, in collaborazione con il Palermo, si aggiudica il prestigioso premio di comunicazione per la realizzazione del nuovo logo e dell’intero progetto di design Non solo il nuovo logo, ma l’intero progetto per la nuova immagine coordinata della società rosanero, dalle maglie ai gadget, ai materiali istituzionali. Così Gomez & Mortisia, agenzia di comunicazione integrata di Palermo, in sinergia con il team di ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, premio Agorà per l’immagine coordinata: le parole del presidente Dario Mirri - Palermofficial : ?? IL #PALERMO E L’AGENZIA GOMEZ & MORTISIA VINCONO IL PREMIO AGORÀ PER L’IMMAGINE COORDINATA DELLA SOCIETÀ - NewSicilia : #Solidarietà e #lockdown: @LeolucaOrlando1 premia volontari #Avo e #ProtezioneCivile. #Palermo #Cronaca #Newsicilia… - microcerotis : Musumeci conferma 'Regionali si grattano la pancia'. I sindacati querelano Musumeci - BenecomuneNet : Acli Palermo: Premio per il progetto che coinvolge le periferie della città -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo premio Palermo e agenzia Gomez & Mortisia Vinto il premio Agorà Live Sicilia Covid19 ed impegno in corsia, premiati tre operatori sanitari di Palermo e Trapani

Li chiamano eroi, gli angeli in corsia. Loro preferiscono essere definiti lavoratori della sanità perché quello è il loro dovere, contribuire alla salute e al benessere dei cittadini. La Cisl Fp Paler ...

Coronavirus, premiati gli "eroi in corsia" di Palermo e Trapani

La Cisl Fp Palermo Trapani ieri ha premiato tre operatori sanitari che si sono distinti durante l'emergenza coronavirus, in una manifestazione svoltasi nel rispetto delle norme di sicurezza all’Nh Hot ...

Li chiamano eroi, gli angeli in corsia. Loro preferiscono essere definiti lavoratori della sanità perché quello è il loro dovere, contribuire alla salute e al benessere dei cittadini. La Cisl Fp Paler ...La Cisl Fp Palermo Trapani ieri ha premiato tre operatori sanitari che si sono distinti durante l'emergenza coronavirus, in una manifestazione svoltasi nel rispetto delle norme di sicurezza all’Nh Hot ...