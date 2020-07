Pagelle finale PSG-Saint Etienne 1-0: voti e tabellino Coppa di Francia (Di venerdì 24 luglio 2020) Le Pagelle e i voti di PSG-Saint Etienne 1-0, finale di Coppa di Francia 2019/2020 allo Stade de France. Succede di tutto nella prima frazione di gioco: al 14′ Mbappè accelera e calcia, Moulin respinge e Neymar sulla ribattuta è infallibile per l’1-0 dei parigini. Nervi tesi in campo e al 31′ Perrin interviene duramente su Mbappè: rosso per il primo, infortunio alla caviglia per il secondo con tanto di rissa successiva. Nella ripresa il Psg va a a caccia del raddoppio senza successo. Come non ha successo il Saint Etienne nel tentativo di cercare il pareggio. PSG (4-3-3): Navas 6; Kehrer sv (20′ Dagba 6) Thiago Silva 6, Marquinhos 5.5, Bakker 6; Di Maria 5.5, Paredes 7 (75′ Verratti 6), ... Leggi su sportface

Pox_News_Italy : @ElenaInvernizzi @Karm3nB @Luca_Mussati Non ci saranno le pagelle: ci sarà la classifica finale del campionato di c… - infoitsport : Le pagelle dell'Udinese - Ken Sema sembra Marcelo. Fofana, che acuto nel finale! - TuttoMercatoWeb : Le pagelle dell'Udinese - Ken Sema sembra Marcelo. Fofana, che acuto nel finale! - CentotrentunoC : Il #Cagliari cerca vendetta ?? #LazioCagliari I rossoblù di Zenga provano a ritrovare la vittoria che manca da 6… - TuttoRegia : Le pagelle di #ReggianaBari: i voti ai protagonisti granata della finale playoff -