Pagelle Cosenza-Pisa 2-1: voti, tabellino e ammonizioni Serie B 2019/2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Il tabellino di Cosenza-Pisa 2-1, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Si decide nel recupero il match dello stadio San Vito-Gigi Marulla. Nel primo tempo Carretta porta avanti i padroni di casa, ma nella ripresa arriva il pareggio dei toscani firmato dal neo entrato De Vitis. E’ sempre un subentrato, Raul Asencio, a firmare il gol del 2-1 nel finale di gara. IL tabellino Cosenza (3-4-1-2): Saracco 6; Capela 6, Legittimo 6, Idda 6; Casasola 7, Sciaudone 5.5, Bruccini 6, Bittante 6.5 (dall’83’ Asencio 6.5); Baez 6 (dal 73′ Bahlouli 6); Carretta 7 (dall’83’ D’Orazio sv), Riviere 6.5. All. Occhiuzzi Pisa (3-4-1-2): Gori 6; Benedetti 6 (dal 46′ De ... Leggi su sportface

