Ottomila euro per sposare un italiano, sgominata banda dei matrimoni falsi (Di venerdì 24 luglio 2020) Livorno, sgominata banda dei matrimoni falsi. Ottomila euro per sposare un italiano e ottenere il permesso di soggiorno. Livorno, sgominata banda dei matrimoni falsi. L'operazione, che ha portato all'esecuzione di cinque misure cautelari, è scattata al termine di un complesso lavoro di indagine. Livorno, scoperta banda dei matrimoni falsi, cinque misure cautelari Gli inquirenti hanno sgominato una banda che organizzava matrimoni falsi. Le cerimonie erano a tutti gli effetti legali e regolari ma erano finalizzati al riconoscimento del permesso di soggiorno.

