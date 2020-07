"Osimhen ha già scelto il numero che indosserà al Napoli": il retroscena dell'amico-giornalista (Di venerdì 24 luglio 2020) Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, svela addirittura qual è il numero di maglia scelto dall'attaccante nigeriano: “Victor al Napoli indosserà la maglia numero 9" si legge sul profilo Twitter di ... Leggi su tuttonapoli

Il mercato in entrata del Napoli, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, non finirà con Osimhen. A Gennaro Gattuso piace Under. Il Napoli farà dei grandi movimenti in attacco. Cristiano Giuntoli ...22.07 22:38 - PARMA - D'Aversa: "Giua ha arbitrato bene, Kulusevski malizioso e bravo a cadere al momento giusto, netto il rigore su Grassi, il fallo di mano? Non l'ho rivisto, col Napoli ci siamo rip ...