Oscar Branzani smentisce l'indiscrezione riguardo a una sua nuova relazione

Qualche giorno fa, Oscar Branzani era stato avvistato in compagnia di Antonia Truccioli durante una vacanza in Sardegna, come si poteva evincere dalle Instagram stories di entrambi. La redazione di Very Inutil People, aveva rivelato, tramite uno dei loro informatori che i due erano in atteggiamenti intimi pur non essendosi mai baciati. L'ex calciatore ha … L'articolo Oscar Branzani smentisce l'indiscrezione riguardo a una sua nuova relazione

Oscar Branzani, in questi giorni, sta trascorrendo un breve periodo di vacanze in Costa Smerala in compagnia di Antonia Trucillo. Con una serie di Instagram Stories, l'influencer napoletano ha voluto ...

Uomini e Donne: per Oscar Branzani un nuovo amore?

Dopo le voci che annunciavano un ritorno di fiamma con la sua ex Eleonora Rocchini. Oscar Branzani è stato avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza. La storia tra lui e Eleonora è ormai giunta ...

