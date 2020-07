Oro a un soffio dal record storico Per Ubs a 2.000 dollari a settembre (Di venerdì 24 luglio 2020) Superata la soglia dei 1.900 dollari l'oncia, valore che non si vedeva da nove anni. Non lontano dal suo record storico di 1.921,17 dollari toccato a settembre 2011 in piena escalation della crisi dell'eurodebito. Un valore che i future sul Comex, il mercato primario al mondo per il trading su metalli come oro, argento, alluminio e rame, hanno già superato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Oro soffio Oro a un soffio dal record storico. Per Ubs a 2.000 dollari a settembre Affaritaliani.it Le Borse salgono Ma non si ferma la corsa dell’oro

Ma calcolando il cambio euro-dollaro, oggi più favorevole alla moneta europea, avverte Maurizio Mazziero, analista e fondatore di Mazziero Research, la quotazione in euro dell’oro è ormai a un soffio ...

