Orge e droga, la vita dei carabinieri di Piacenza. Ancora dettagli dall’ordinanza (Di venerdì 24 luglio 2020) I magistrati ora parlano anche di "un'orgia" alla quale hanno partecipato "due escort" e che si sarebbe svolta nell'ufficio del comandante Marco Orlando mentre l'appuntato era assente. E, come riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stato proprio lui a raccontare a un collega di Piacenza quanto accaduto. La serata sarebbe stata organizzata per festeggiare un compagno di lavoro, successivamente accompagnato nell'ufficio del comandante dove ad aspettarlo vi erano due prostitute: "Urlava come una dannata. Il cappello di Orlando, la giacca, ha buttato tutte le pratiche per terra. Era un bordello".Continuano ad uscire dettagli dall'ordinanza di 300 pagine del Gip Luca Milani che ha portato agli arresti dei carabinieri di Piacenza, con festini a base di droga e Orge. La città ... Leggi su ilfogliettone

