Omicidio Mollicone, il carrozziere Belli: “Io ex mostro, ancora mi guardano strano” (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Spero che chi ancora aveva qualche dubbio nei miei confronti adesso si sia convinto della mia innocenza. ancora dopo tanti anni la gente mi guarda strano. A me, senza nessuna prova, fecero fare un anno e sette mesi di carcere”. Lo dice all’Adnkronos il carrozziere Carmine Belli, che fu arrestato e processato con l’accusa di Omicidio e occultamento di cadavere per il delitto di Serena Mollicone ma che fu poi assolto dalla Cassazione nel 2006, commentando . “All’epoca c’era anche Mottola che faceva l’indagine, mi interrogava e mi chiamava”, ricorda Belli. Oggi sono stati rinviati a giudizio l’ex maresciallo Mottola, la moglie e il figlio, il maresciallo Vincenzo Quatrale ... Leggi su meteoweb.eu

