Oma Akatugba: “Osimhen al Napoli ufficiale tra stasera e domani. Al Lille 50 milioni” (Di venerdì 24 luglio 2020) Oma Akatugba, il giornalista vicino a Victor Osimhen, ha rivelato a Radio Punto Nuovo gli ultimi sviluppi della trattativa del Napoli per il giocatore. Alle 19:00 di oggi, il presidente del Lille Gerard Lopez firmerà gli ultimi documenti, poi sarà formalizzata la cessione di Osimhen. Non so se l’annuncio ufficiale arriverà stesso in serata o domani, ma di certo i documenti saranno firmati oggi. Le commissioni si aggireranno sul milione di euro, al Lille ne andranno 50 e al giocatore un ingaggio da 4 milioni a stagione per cinque anni. Osimhen intanto partirà con un jet privato per godersi le proprie vacanze, poi quando rientrerà in Europa sarà presentato a Napoli come nuovo giocatore degli azzurri. L'articolo Oma ... Leggi su ilnapolista

