Okaka: “Questa vittoria è la ciliegina sulla torta” (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel post-partita del grande successo sulla Juventus, Stefano Okaka ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: “Penso che oggi non ci siano parole. Abbiamo sempre detto che avremmo cercato di vincere anche le sfide più importanti e quella di oggi è la ciliegina sulla torta per il grande lavoro fatto in questo periodo. Abbiamo sofferto molto per le tante sconfitte arrivate all’ultimo e dopo tanto lavoro e tanta fatica è bello vincere così contro la capolista. Si tratta di una grande sensazione e davvero devo fare i complimenti a tutti. Dobbiamo crederci fino alla fine, abbiamo diversi ragazzi che sono giocatori incredibili e spingono ogni giorno a migliorarsi, questo aiuta anche la squadra a giocare sempre meglio. Oggi ci abbiamo creduto fino alla fine e ce l’abbiamo ... Leggi su udine20

