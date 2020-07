Ocse: 500.000 posti di lavoro persi in Italia per la pandemia. Lo rileva l’Ocse (Di venerdì 24 luglio 2020) Lo dicono i dati dell'ultimo rapporto Ocse presentato in un incontro dell'Università Cattolica. Un andamento peggiore che nel resto di molti altri Paesi colpiti dalla pandemia L'impatto sul mercato del lavoro del Covid-19 è stato immediato Leggi su firenzepost

FirenzePost : Ocse: 500.000 posti di lavoro persi in Italia per la pandemia. Lo rileva l’Ocse - ersiliascarpett : RT @Ambrosetti_: 3 mesi di #covid19 in #Italia -500.000 occupati -27% ore lavorate e 45% dei lavoratori in cassa integrazione. Nello scena… - stescarpetta : RT @Ambrosetti_: 3 mesi di #covid19 in #Italia -500.000 occupati -27% ore lavorate e 45% dei lavoratori in cassa integrazione. Nello scena… - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: 3 mesi di #covid19 in #Italia -500.000 occupati -27% ore lavorate e 45% dei lavoratori in cassa integrazione. Nello scena… - Cetti_Lauteta : RT @Ambrosetti_: 3 mesi di #covid19 in #Italia -500.000 occupati -27% ore lavorate e 45% dei lavoratori in cassa integrazione. Nello scena… -