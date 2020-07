Obbligo di quarantena per gli arrivi da Romania e Bulgaria. Speranza: «Il Coronavirus circola ancora» (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (24 luglio)Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per tutti i cittadini che, negli ultimi 14 giorni, hanno soggiornato in Romania e Bulgaria. Una misura che è già vigente per tutti i Paesi extra Ue ed extra Schengen. «Il Coronavirus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione», ha detto Speranza dopo aver incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica del quadro epidemiologico a livello internazionale. July 24, 2020 Nei giorni scorsi era stato registrato un picco di contagi in particolare in Romania dove il totale dei casi sale a ... Leggi su open.online

