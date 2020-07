Nuovo proprietario Parma, vicino il passaggio di proprietà: ecco il progetto (Di venerdì 24 luglio 2020) Nuovo proprietario Parma, vicino il passaggio di proprietà: ecco il progetto, tra tanti nuovi talenti e un modello stile Ajax Servirà un modello europeo per poter rilanciare il Parma. La nuova proprietà ducale ha le idee ben chiare, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Le prossime ore saranno decisive per il passaggio di proprietà: al traguardo – si legge – l’acquisto del 51% per 65 milioni di euro. Ormai il Parma ha trovato il Nuovo proprietario, la nuova era sta per iniziare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

