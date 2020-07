Nuove tensioni Usa-Cina piegano le Borse, a Milano giù St e Nexi (Di venerdì 24 luglio 2020) Mercati in rosso dopo l’escalation tra le due superpotenze, con Pechino che ha ordinato la chiusura del consolato americano di Chengdu. In Europa pioggia di vendite su high-tech e farmaceutici. Timida risalita del petrolio, euro sopra 1,16 dollari per la prima volta da 2018. Oro resta al top da nove anni Leggi su ilsole24ore

