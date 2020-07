Nubifragio su Milano e Varese: danni alle auto per la grandine, alberi caduti e strade allagate | VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt strade, sottopassi e cantine allagate, danni alle auto per la grandine, decine di chiamate ai Vigili del Fuoco. Così si è risvegliata la Lombardia dopo il Nubifragio che si è abbattuto all’alba di venerdì 24 luglio. In tantissimi ci avete mandato foto e VIDEO dai vostri comuni che potete vedere qui sopra. I chicchi di … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Nubifragio su Milano e Varese: danni alle auto per la ... Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Nubifragio su Milano e Varese: danni alle auto per la grandine, alberi caduti e strade allagate | VIDEO -… - visionaria_io : Su Milano si è abbattuto un violento nubifragio. Sembra Roma dopo 2 minuti di pioggia ?? - gattoacrobata : @nadiaforini Sì, ma paura anche dei danni che può aver fatto tutto quel vento. Senza contare che essendo a un piano… - CentroMeteoITA : NUBIFRAGIO #MILANO – Esplosione di GRANDINATE e VIOLENTI temporali su provincia e città, AGGIORNAMENTI LIVE… - irreverent_the : Tutti svegli per colpa dei monsoni...ci facciamo latte & Nesquik??? #colazione #milano #monsoni #nubifragio #24luglio -

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Il transito di un fronte freddo in quota favorirà tempo generalmente instabile e perturbato su buona parte delle regioni centro-settentrionali ...

Nubifragio su Milano e Varese, grandine come noci: danni e allagamenti

Violento nubifragio sulla Lombardia dalle 5 di stamattina. Come anticipato ieri con l’allerta arancione da parte della protezione civile. Il buongiorno per chi è ...

