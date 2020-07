Nubifragio a Milano, allagato il sottopasso di viale Marche. Traffico bloccato in gran parte della città (Di venerdì 24 luglio 2020) La tempesta che si è abbattuta questa mattina su Milano ha paralizzato la città intera: linee ferroviarie, scali aerei e anche le strade della città. Il sottopasso di viale Marche è stato in gran parte sommerso dall’acqua, bloccando e allagando furgoni e macchine. L'articolo Nubifragio a Milano, allagato il sottopasso di viale Marche. Traffico bloccato in gran parte della città proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

