Noi Udinese, chapeau ai bianconeri: ecco come Gotti ha rimesso in sesto la squadra (Di venerdì 24 luglio 2020) Merito della galoppata di Seko Fofana, merito di una (meritata) vittoria contro la Juventus, robe che allo stadio Friuli non si vedevano dal lontano 2010, quando era c’ancora con la vecchia e dispersiva pista e pure l’Udinese che lottava per salvarsi, quella dell’ultimo anno di Pasquale Marino, come sta succedendo adesso a Luca Gotti (Video di Pietro Oleotto)VUOI SAPERNE DI PIU’ SUL MONDO BIANCONERO? ISCRIVITI GRATUITAMENTE ALLA NEWSLETTER “NOI Udinese” Leggi su udine20

yxMaaTT : @Trickyzard_ perché l'Udinese grazie a noi ha la matematica salvezza e ha fatto alla Juve 20mln di plusvalenza con Mandragora - gobbaccio81 : @paolorossi1965 Forse devi calcolare anche la Lazio contro di noi non correva mentre ieri l’udinese correva più di… - dr91j : Se Inter, Lazio e Atalanta non avessero perso punti... Se Inter, Lazio e Atalanta non avessero perso punti, magari… - martyisnt96 : RT @1897Messaggero: Quindi 'presi a cazzi in faccia dai ragazzini dell'Ajax' che hanno eliminato anche il Real e sono andati a giocare nei… - ManuCia0 : RT @1897Messaggero: Quindi 'presi a cazzi in faccia dai ragazzini dell'Ajax' che hanno eliminato anche il Real e sono andati a giocare nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi Udinese Noi Udinese, chapeau ai bianconeri: ecco come Gotti ha rimesso in sesto la squadra Messaggero Veneto Istanbul Basaksehir, la squadra di Erdogan campione di Turchia per la prima volta nella sua storia

In Turchia l’Istanbul Basaksehir ha riscritto la storia, vincendo il primo campionato della sua (breve) vita, essendo stato fondato nel 1990. Un successo importante perché abbatte del tutto il dominio ...

Sì, è vero l'Udinese ha battuto la Juventus: se ci credi, vai oltre l'impossibile

UDINE. Sì adesso dite che la palla è rotonda, che nel calcio può succedere di tutto, che chi nel recupero perisce magari nel recupero ferisce e via andare. Poi vedi la tavola bianconera apparecchiata ...

In Turchia l’Istanbul Basaksehir ha riscritto la storia, vincendo il primo campionato della sua (breve) vita, essendo stato fondato nel 1990. Un successo importante perché abbatte del tutto il dominio ...UDINE. Sì adesso dite che la palla è rotonda, che nel calcio può succedere di tutto, che chi nel recupero perisce magari nel recupero ferisce e via andare. Poi vedi la tavola bianconera apparecchiata ...