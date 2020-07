“Noi persino peggio dell’Italia”, il (maldestro) complimento di Krugman alla gestione Covid di palazzo Chigi (Di venerdì 24 luglio 2020) Magari avessimo fatto come l’Italia. La considerazione che unisce un riconoscimento la gestione dell’emergenza Covid nel nostro paese e il rammarico per come la vicenda viene affrontata negli Stati Uniti, è del premio Nobel per l’Economia Paul Krugman. Nel suo ultimo editoriale sul New York Times, l’economista punta il dito contro la Casa Bianca per come sta agendo di fronte alla pandemia. Negli Usa infatti i contagi non accennano a diminuire e viaggiano ormai sopra i 75 mila nuovi casi giornalieri. L’Italia, osserva Krugman nel suo commento, è stato il primo paese occidentale ad essere colpito da una forte ondata di infezioni che hanno messo a durissima prova la tenuta delle strutture ospedaliere. All’inizio il numero delle vittime è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

augustabened1 : RT @fattoquotidiano: “Noi persino peggio dell’Italia”, il (maldestro) complimento di Krugman alla gestione Covid di palazzo Chigi https://t… - fattoquotidiano : “Noi persino peggio dell’Italia”, il (maldestro) complimento di Krugman alla gestione Covid di palazzo Chigi -

Ultime Notizie dalla rete : “Noi persino Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche