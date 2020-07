No, Giorgia Meloni non parla di montatura giudiziaria sul caso dei carabinieri di Piacenza (Di venerdì 24 luglio 2020) Sul caso dei carabinieri di Piacenza si rincorrono tantissime notizie e dichiarazioni. Sulle bacheche, adesso, è spuntato uno screenshot che immortalerebbe un tweet di Giorgia Meloni nel quale la leader di Fratelli d’Italia avrebbe parlato di montatura giudiziaria dando per scontata, quindi, l’innocenza degli indagati. Complimenti all’Arma dei carabinieri per aver chiuso quel covo di violenti a Piacenza, solidarietà ai carabinieri che per un’assurda montatura giudiziaria sono stati arrestati quest’oggi a Piacenza. Sempre al vostro fianco, sicuri della vostra innocenza. Può anche essere ... Leggi su bufale

