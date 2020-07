“No Covid da altri paesi”: Elisabetta Gardini e il cartello di protesta sul Coronavirus (Di venerdì 24 luglio 2020) In questo video tratto da Youtube possiamo ammirare nelle immagini di Pupia.tv possiamo ammirare l’ex candidata europarlamentare di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini mentre partecipa a una protesta a Cona, frazione del comune di Ferrara, contro l’hub chiuso della cittadina. La scelta dello slogan è però curiosa: “No Covid da altri paesi”, dice un cartello tenuto in mano dall’ex esponente di Fratelli d’Italia, che suona un po’ come “Mogli e Covid dai paesi tuoi”. E infatti su Twitter in molti hanno colto l’ironia: Ora però sorge spontanea una domanda: e se il ceppo fosse lo stesso? Allora potrebbero venire? E come si fa a deciderlo? Bisogna prima analizzare il tampone, no? Leggi ... Leggi su nextquotidiano

