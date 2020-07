'No a Covid da altri paesi': i sovranisti di Fdi vogliono solo il virus italiano (Di venerdì 24 luglio 2020) Diventa virale su twitter il cartello sfoggiato dall'ex candidata europarlamentare di Fratelli d'Italia Elisabetta Giardini che ha partecipato a una protesta a Cona, frazione del Comune di Ferrara, ... Leggi su globalist

fanpage : “No Covid da altri Paesi” Il bizzarro slogan utilizzato da Elisabetta Gardini per chiedere che non venga riaperto u… - giornalettismo : E qualcuno usa l'ironia: 'Solo #covid italiano' #Gardini - HuffPostItalia : 'Usate mascherine o si dovrà richiudere'. Nel Lazio altri 17 casi di Covid - PetrazzuoloF : RT @_mary1503_: Elisabetta Gardini ( Fratelli d'Italia) non vuole «Covid da altri Paesi» Ah ma quindi il Covid italiano puó essere tolle… - SElaboration : RT @iltrumpo: I sovranisti non vogliono il covid importato da altri paesi. Per questo non portano la mascherina. Sono per il coronavirus a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, altri casi a Salerno e Pisciotta. Oggi stretta su movida e lidi The Wam Notizie dalla Giunta

Trieste, 24 lug - Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 119, una in più di ieri. Due pazienti risultano ricoverato in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ...

Coronavirus, tre nuovi casi: due nella provincia di Nuoro e uno in quella Sassari

I contagiati da Covid nell'isola sono stati in totale 1385. Ora i ricoverati sono sette ma nessuno in terapia intensiva CAGLIARI. Sono 1.385 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati ...

