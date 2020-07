Nicola: “Il Genoa ha raccolto punti importanti. Voglio centrare l’impresa della salvezza” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha parlato alla vigilia della sfida con l’Inter, in una settimana caratterizzata dalla storica vittoria nel Derby: “Noi siamo contenti che la nostra gente abbia esultato, è giusto che sia così. Ma parleremo di queste emozioni dopo aver centrato la nostra impresa. Quella di domani sarà la mia 19esima partita alla guida di questa squadra, è un girone e la squadra ha raccolto dei punti importanti. Tutti hanno messo sul piatto le loro qualità e chiedo a tutti di fare un ultimo sforzo”. Il Grifone è in vantaggio rispetto al Lecce, ma la lotta salvezza è ancora aperta: “Non so quanto, so che noi ci concentriamo su noi stessi. In queste tre partite dobbiamo fare quanti più ... Leggi su alfredopedulla

