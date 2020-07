NFL: il nuovo rivoluzionario casco anti-covid (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di Lettura: 5 minuti La lotta per combattere il contagio di Coronavirus ha spinto lunedì la National Football League (NFL) a progettare un nuovo casco in grado di fornire protezione ai giocatori durante la stagione 2020. L’Oakley Mouth Shield, progettato da Oakley in collaborazione con medici e ingegneri della NFL e il sindacato dei giocatori, che riduce la diffusione del coronavirus sul campo, sarà distribuito a tutte le 32 squadre nel corso di questa settimana, dopo ulteriori test su larga scala. Attualmente sono in corso negoziati sul protocollo di sicurezza tra la lega e i giocatori, ed anche se non esiste un regolamento per indossare una mascherina, gli esperti di salute della NFL sono comunque a favore di indossare indumenti protettivi, come indicato dal direttore medico della lega, il dott. Allen Sills, senza ... Leggi su lapiazzettadellosport

PiazzettaSport : NFL: il nuovo rivoluzionario casco anti-covid - SickBoy1987 : RT @ninersmessimale: I Washington Redskins hanno cambiato nome e dopo aver pagato milioni di dollari esperti e consulenti hanno scelto il n… - Matteo_NFL : @BlitzMagazine_ Poi il 2021 cambiano di nuovo - WinWithMalliard : RT @ninersmessimale: I Washington Redskins hanno cambiato nome e dopo aver pagato milioni di dollari esperti e consulenti hanno scelto il n… - ninersmessimale : I Washington Redskins hanno cambiato nome e dopo aver pagato milioni di dollari esperti e consulenti hanno scelto i… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL nuovo Indiscrezioni di mercato NFL #29 Huddle Magazine Usa, squadra Nfl Washington avvia ritiro marchio Redskins

Roma, 24 lug. (askanews) - Da oggi la squadra di football americano di Washington non si chiamerà più 'Redskins' ma semplicemente 'Washington Footbal Team', in attesa di un nuovo nome. Lo annuncia la ...

Dopo i Redskins, ecco il Washington Football Team

Scelto il nome con cui la squadra disputerà la stagione 2020 di Nfl. E per il futuro tutto è ancora da decidere Dalle ceneri dei Redskins ecco nascere il Wahington Football Team. È con questo nome che ...

Roma, 24 lug. (askanews) - Da oggi la squadra di football americano di Washington non si chiamerà più 'Redskins' ma semplicemente 'Washington Footbal Team', in attesa di un nuovo nome. Lo annuncia la ...Scelto il nome con cui la squadra disputerà la stagione 2020 di Nfl. E per il futuro tutto è ancora da decidere Dalle ceneri dei Redskins ecco nascere il Wahington Football Team. È con questo nome che ...