"Nessuno immune". Belgio, la morte per coronavirus che sconvolge l'Europa: vita spezzata a tre anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Il coronavirus non è sconfitto. Lo dimostra una vicenda, tragica, che arriva dal Belgio: una bambina di tre anni è morta per il Covid-19, si tratta della vittima più giovane registrata nel Paese. La tragica notizia è stata data dal portavoce interfederale Covid-19, Boudewijn Catry, nel corso di una conferenza stampa. "Nessuno è immune dal coronavirus", ha sottolineato il portavoce. Per quel che riguarda il Belgio, dall'inizio dell'epidemia sono stati rilevati 64.847 casi di positività, di cui 416 soltanto nella giornata di lunedì. La provincia più colpita è quella di Anversa. In totale, in Belgio, i decessi hanno raggiunto un totale pari a 9.812 persone. Leggi su liberoquotidiano

