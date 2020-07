Nel 2018 premiati per meriti speciali, oggi arrestati: i carabinieri di Piacenza in lacrime (Di venerdì 24 luglio 2020) Alcuni dei carabinieri della Levante, sconvolti da quanto accaduto, sono scoppiati in lacrime mentre venivano arrestati. Ora gli inquirenti contano sulla loro collaborazione. Nel 2018 erano stati premiati per meriti speciali. “Non immaginavamo di arrivare fino a questo punto“. Queste – riferisce la Repubblica – le parole dei carabinieri della Levante, in lacrime mentre … L'articolo Nel 2018 premiati per meriti speciali, oggi arrestati: i carabinieri di Piacenza in lacrime proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

I carabinieri arrestati a Piacenza, nel 2018 ricevettero un encomio solenne. I carabinieri arrestati a Piacenza vennero premiati nel 2018 per la lotta alla droga. Quindi I carabinieri di Piacenza nel 2018 ricevettero un encomio per la lotta allo spaccio? Praticamente tolsero di mezzo la concorrenza