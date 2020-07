Nel 2018 premiati per meriti speciali, oggi arrestati: i carabinieri della Levante in lacrime (Di venerdì 24 luglio 2020) Alcuni dei carabinieri della Levante, sconvolti da quanto accaduto, sono scoppiati in lacrime mentre venivano arrestati. Ora gli inquirenti contano sulla loro collaborazione. Nel 2018 erano stati premiati per meriti speciali. “Non immaginavamo di arrivare fino a questo punto“. Queste – riferisce la Repubblica – le parole dei carabinieri della Levante, in lacrime mentre venivano … L'articolo Nel 2018 premiati per meriti speciali, oggi arrestati: i carabinieri della Levante in ... Leggi su leggilo

ilfoglio_it : La vignetta di @makkox nel Foglio di oggi. Qui trovate tutte le altre ?? - Agenzia_Ansa : I carabinieri arrestati a #Piacenza, nel 2018 ricevettero un encomio solenne #ANSA - fanpage : I carabinieri arrestati a Piacenza vennero premiati nel 2018 per la lotta alla droga #24luglio - wolfhang2000 : @Apollo_MX5 @Patty66509580 @faustoderossi68 @luigidimaio Fonte Ministero dell'Interno, periodo Gennaio Luglio Nel 2… - ubaldo_angelo : nel 2018, il comandante della caserma di #Piacenza è stato premiato per i risultati ottenuti dal suo reparto. Nella… -