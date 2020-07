‘Ndrangheta stragista, la condanna all’ergastolo dei boss Graviano e Filippone. Il procuratore: “Omicidi che fanno parte di disegno più ampio” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sicuramente siamo soddisfatti perché è il giusto riconoscimento al lavoro che va avanti da anni e che su impulso della Procura nazionale ha portato la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria a ricostruire una delle vicende più oscure della storia giudiziaria del nostro Paese”. È il commento a caldo del procuratore Giovanni Bombardieri subito dopo la sentenza della Corte d’Assise che nel processo “’Ndrangheta stragista” ha condannato all’ergastolo i boss Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, accusati dell’omicidio dei due carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo consumato il 18 gennaio 1994. “Finalmente – sottolinea Bombardieri – si capisce come la morte di quei poveri ... Leggi su ilfattoquotidiano

Maurizio101112 : RT @Aldebaran_4: Processo 'Ndrangheta stragista: due condanne all'ergastolo per Graviano e Filippone Brutto colpo per Berlusconi https://t… - Dome689 : “Nella strategia stragista c’era anche la ‘ndrangheta”. Condannati all’ergastolo i boss Giuseppe Graviano e Rocco S… - MariaAn75820633 : RT @FQLive: #ULTIMORA Processo 'ndrangheta stragista: ergastolo per Graviano e Filippone - luciomusolino : ‘Ndrangheta stragista, la condanna all’ergastolo dei boss Graviano e Filippone. Il procuratore: “Omicidi che fanno… - Daviderel4 : RT @FQLive: #ULTIMORA Processo 'ndrangheta stragista: ergastolo per Graviano e Filippone -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta stragista