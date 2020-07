‘Ndrangheta, arrestati 6 latitanti tra Argentina, Costa Rica e Albania (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopp otto mesi di ricerche, sei latitanti della ‘Ndrangheta sono stati arrestati in Argentina, Costa Rica e Albania. Tutto ebbe inizio nel novembre 2019 con l’Operazione Magma 2007, un’indagine sul traffico internazionale di droga gestito dalla ‘ndrina Bellocco di Rosarno, culminata nel blitz che portò al sequestro di 400 kg di cocacina, 30 kg di hashish e armi detenute illegalmente. In quell’occasione i sei criminali riuscirono a scappare. Gli investigatori, però, grazie al lavoro coordinato dalla Direzione centrale della polizia criminale, guidata dal prefetto Vittorio Rizzi, dall’Interpol nell’ambito del progetto Ican (Interpol cooperation against ‘ndrangheta), dal Scico della Guardia di Finanza di Roma (Servizio centrale ... Leggi su italiasera

