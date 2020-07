'ndrangheta, 6 latitanti catturati tra Albania, Costa Rica e Argentina (Di venerdì 24 luglio 2020) Un maxi blitz internazionale contro la 'ndrangheta e il narcotraffico ha portato nelle ultime ore all'arresto di sei latitanti illustri tra Argentina, Costa Rica e Albania. L'operazione, condotta dallo Scico della Guardia di Finanza di Roma e dal Gico della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in collaborazione con la Direzione centrale dei servizi antidroga e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, si era conclusa nel novembre 2019 con 45 misure cautelari per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, detenzione illegale di armi.In questi mesi, però, l'attività investigativa è proseguita con l'obiettivo di rintracciare alcune delle figure chiave emerse durante le indagini, tutte legate ... Leggi su blogo

