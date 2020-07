NBA – La bugia di Antetokounmpo: durante il lockdown si è potuto allenare regolarmente (Di venerdì 24 luglio 2020) durante il lockdown alcuni giocatori NBA hanno lamentato l’impossibilità di allenarsi con il pallone, spiegando di non avere un campo da basket o un canestro utilizzabile entro i confini della propria abitazione. Fra di essi, aveva fatto grande scalpore la presenza di Giannis Antetokounmpo, MVP in carica e leader dei Bucks in testa alla Eastern Conference, che sarebbe ritornato in campo ad Orlando con un grosso handicap da recuperare al più presto. Tutto ciò però era una menzogna. Antetokounmpo ha infatti spiegato ad ESPN di aver detto quelle frasi per spiazzare media e concorrenza: una strategia che sottolinea la volontà del greco di puntare al titolo con ogni mezzo.L'articolo NBA – La bugia di Antetokounmpo: durante il ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : NBA bugia NBA - La bugia di Antetokounmpo: durante il lockdown si è potuto allenare regolarmente SportFair NBA, coach Clifford gela i Magic: "Markelle Fultz non è in condizioni per giocare"

“Motivi familiari”, dice lui senza raccontare di più, pur smentendo con forza le voci di una positività al Covid-19: “Non è così, ma sono abituato a leggere un sacco di bugie sul mio ...

“Motivi familiari”, dice lui senza raccontare di più, pur smentendo con forza le voci di una positività al Covid-19: “Non è così, ma sono abituato a leggere un sacco di bugie sul mio ...