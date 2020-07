Nasce in FVG la piattaforma web per programmare le visite ed esperienze in cantina (Di venerdì 24 luglio 2020) L’appassionato di vino è il fulcro attorno al quale si sviluppa Vitinera, la nuova piattaforma web per chi cerca “esperienze”: non solo vino, ma vivere storie a 360 gradi tra degustazioni, cultura, storia, gastronomia, natura e anche sport. Vitinera (www.vitinera.com) mette in comunicazione i winelovers con le cantine per permettere ai primi di scoprire nuove realtà, partecipare a esperienze col vino come protagonista, scoprire attività sul territorio, mentre regala alle cantine una visibilità completa, mettendo a disposizione tutti gli strumenti per raccontarsi, mostrare la propria produzione e pubblicizzare le proprie esperienze. L’obiettivo è fornire all’enoturista esperienze sensoriali uniche, avendo a disposizione uno ... Leggi su udine20

anci_fvg : RT @Cittalia: ? Uno spazio di approfondimento e confronto tra esperti, amministratori e Terzo settore sul welfare locale. Nasce #PenisolaS… - solonews1011 : RT @Riccardi_FVG: ?LE PROMESSE DIVENTANO FATTI ?Prima operazione di protesica nell’ospedale di #Palmanova. Il rapporto hub&spoke prende cor… - GiroFVG : Nasce il nuovo marchio per le imprese agroalimentari FVG: Io sono FVG - Riccardi_FVG : ?LE PROMESSE DIVENTANO FATTI ?Prima operazione di protesica nell’ospedale di #Palmanova. Il rapporto hub&spoke pren… - progettofvg : ???? PROGETTO FVG E FORZA ITALIA: UN PATTO PER L’ISONTINO. NASCE IL POLO DEI MODERATI ???? ? Progetto FVG per una Regi… -