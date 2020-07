Napoli-Sassuolo, probabili formazioni Sky: Kostas Manolas torna titolare (Di venerdì 24 luglio 2020) La redazione del portale online di Sky Sport ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Sassuolo in programma domani 25 luglio alle 21:45. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Elseid Hysaj e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere Alex Meret, secondo la rosea. Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Presente José Callejon, che insieme al capitano Lorenzo Insigne affiancherà Arkadiusz Milik, di ritorno dalla squalifica che gli aveva fatto saltare la trasferta di Parma. Il tecnico non vuole rischiare Dries Mertens, uscito acciaccato dalla sfida di domenica scorsa contro l’Udinese. Tra le file del Sassuolo non mancano i temibili ... Leggi su calciomercato.napoli

