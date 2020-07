Napoli-Sassuolo in tv: orario diretta partita e dove vederla (Di venerdì 24 luglio 2020) Napoli-Sassuolo, match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio San Paolo di Napoli sabato 25 luglio 2020, alle ore 21:45. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, TV e streaming e sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando Sky). Sky Sport si limiterà a commentare i momenti salienti in diretta, senza mostrare le immagini in tempo reale. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

claudioruss : Venerato a @CalcioNapoli24: “Faccia a faccia tra il ds #Giuntoli e l’agente di #Boga: ha dato disponibilità al… - sscnapoli : ?? #NapoliSassuolo, dirige il match l’arbitro Aureliano di Bologna ?? - sscnapoli : ?? #NapoliSassuolo, i precedenti ?? - MdEroi : @donbicenzo A voi #PronoTwitter36 MILAN-ATALANTA 2-1 BRESCIA-PARMA 1-1 GENOA-INTER 2-2 NAPOLI-SASSUOLO 3-0 BOLOGNA-… - sscalcionapoli1 : RPN - Boga-Napoli, mercoledì l'incontro: l'offerta più alta per il Sassuolo è quella azzurra #calciomercato -