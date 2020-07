Napoli-Osimhen, tutto fatto: attesa l’ufficialità del club azzurro (Di venerdì 24 luglio 2020) Il matrimonio tra Napoli e Victor Osimhen si farà: tutto confermato, ufficialità attesa nelle prossime ore. L’agente: “Non vede l’ora di iniziare” Victor Osimhen sarà un nuovo giocatore del Napoli. La conferma è arrivata dall’agente Osita Okolo, il quale è intervenuto ai microfoni di tuttoMercatoWeb.com. “L’annuncio del suo passaggio al Napoli può arrivare a breve“, dichiara l’agente. Nonostante l’inserimento del Liverpool, il nigeriano ha preferito la Serie A ed il club partenopeo. “Non vede l’ora di iniziare e di dare via alla sua avventura nel campionato italiano” – continua Okolo – “Per lui il ... Leggi su zon

DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - DiMarzio : #Koulibaly ha già parlato con #Osimhen - MondoNapoli : Sky, Modugno: 'Osimhen? Sarà un calciatore del Napoli, siamo alle battute finali' - - napolista : Schira: Osimhen-Napoli, affare concluso. Quinquennale a 3,5 milioni a stagione. In arrivo annuncio ufficiale Su Twi… -