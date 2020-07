Napoli, Koulibaly su Osimhen: «Ci ho parlato, mi ha chiesto del razzismo in Italia» (Di venerdì 24 luglio 2020) Kalidou Koulibaly ha parlato di Osimhen, uno degli obiettivi di mercato del Napoli Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato anche dell’obiettivo di calciomercato azzurro Victor Osimhen. razzismo – «L’ho sentito, mi ha chiesto del razzismo in Italia e a Napoli. Gli ho detto che a Napoli può star tranquillo, deve pensare positivo, che qui i tifosi vivono di calcio. Gli ho detto che qualche episodio di razzismo c’è stato, così come in altri campionati. Se lo metta in testa. Porte aperte ... Leggi su calcionews24

