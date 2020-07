Napoli Koulibaly, respinto il City: adesso si tratta il rinnovo (Di venerdì 24 luglio 2020) Napoli Koulibaly, respinto il City: adesso si tratta il rinnovo, a quanto pare la cessione del difensore senegalese non è più scontata Il Manchester City ha offerto 60 milioni di euro, ma al momento non bastano per poter convincere il Napoli a cedere Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, infatti, potrebbe restare in azzurro. L’offerta dei Citizens – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – non convince gli azzurri. Si va verso il rinnovo di contratto, una soluzione praticamente insperata fino a qualche tempo fa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - calciomercatoit : ?? #Napoli - Bassa l'offerta del City per #Koulibaly: può rinnovare ?? #CMITmercato - roma_magazine : RT @calciomercato_m: FUTURO - CdS: Koulibaly sarebbe felice di restare al Napoli con un rinnovo del contratto - juve_magazine : RT @calciomercato_m: FUTURO - CdS: Koulibaly sarebbe felice di restare al Napoli con un rinnovo del contratto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FUTURO - CdS: Koulibaly sarebbe felice di restare al Napoli con un rinnovo del contratto -