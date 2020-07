Napoli, Koulibaly: “Gattuso ci ha cambiati, possiamo battere il Barcellona. Osimhen? Ecco cosa gli ho detto” (Di venerdì 24 luglio 2020) Kalidou Koulibaly sul finale di stagione del Napoli.Il difensore senegalese degli azzurri ha tessuto le lodi di Rino Gattuso ammettendo che dal momento del suo arrivo il ritmo della squadra è nettamente cambiato. Lo stesso centrale dei partenopei, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, si è inoltre espresso sulla gara di Champions League contro il Barcellona."Abbiamo ancora tre partite da giocare e dobbiamo finire bene la stagione. Dovremo giocare al 100%, finire bene e vincere queste partite. Secondo me dobbiamo migliorare e cambiare la mentalità, perché solo quello ci può fare andare avanti. Sarebbe molto importante andare a Lisbona, non dobbiamo avere timore. Poi le partite sono secche e possiamo vincere contro qualsiasi squadra. Gattuso? Ci ha studiato ... Leggi su mediagol

