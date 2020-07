Napoli, Koulibaly: “Futuro? Qui sono ben inserito. Affronteremo alla pari il Barcellona” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Il mio futuro? Voglio finire benissimo la stagione e sono ben inserito nel progetto Napoli. Non sto pensando a lungo termine, ma sono al cento per cento concentrato su questo momento perché superare il turno in Champions sarebbe un grandissimo traguardo”. Queste le parole di Kalidou Koulibaly in vista dello sprint finale di una stagione travagliata che ha però regalato al Napoli la Coppa Italia. “Vincere qui è speciale ed è unico – ha sottolineato il difensore ai microfoni di Radio Kiss Kiss – In nessuna parte del mondo c’è il calore e la passione di questa città. Cercheremo di regalare qualcosa di importante ai nostri tifosi. Ora abbiamo altre tre partite che vanno giocate al massimo per poter poi essere ... Leggi su sportface

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - napolista : Koulibaly: “Anche Osimhen si ambienterà subito: Napoli è bellissima e unica” L'intervista a Sky: 'Quando sono arriv… - hashtag24news1 : 'Vincere a Napoli è speciale, per lo Scudetto vedremo la prossima stagione. Sarebbe bello restare a vita ma non vog… - infoitsport : Koulibaly cambia idea, pronto il rinnovo con il Napoli: la situazione - SkySport : Koulibaly svela la telefonata a Osimhen: 'Sapeva tutto di Napoli' -