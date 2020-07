Napoli, 42enne accoltellato in zona ‘Case nuove’ (Di venerdì 24 luglio 2020) Omicidio a Napoli. Un uomo di 42 anni è stato accoltellato in zona ‘Case nuove’. Indagini in corso. Napoli – Omicidio a Napoli nella notte tra il 23 e il 24 luglio 2020. Come riportato da La Repubblica, un uomo di 42 anni è stato accoltellato in zona ‘Case nuove’. A trasportare in ospedale la vittima sono stati alcuni passanti viste le condizioni molto gravi. I medici, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 42enne, noto alle forze dell’ordine per essere stato arrestato dopo l’omicidio del 2011. Scarcerazione avvenuta per carenza di indizi. La ricostruzione dell’omicidio La Procura di Napoli ha aperto un’indagine per cercare di ... Leggi su newsmondo

