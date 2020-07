Nanni: il governo intervenga per insegnanti precarie (Di venerdì 24 luglio 2020) Nanni: il governo intervenga per insegnanti precarie – “Questa mattina ho inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella quale chiedo d’intervenire a favore delle insegnanti delle scuole d’infanzia e dei nidi, dimenticate da qualsiasi provvedimento governativo e dal proprio datore di lavoro, il Comune di Roma”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio. “E’ assurdo che il Comune di Roma, così solerte nel chiamarle, anche all’ultimo minuto, quando ne ha bisogno, da marzo si sia dimenticato di loro e non abbia fatto nulla per aiutarle. Mi permetto di ricordare l’importanza e la delicatezza del lavoro che queste insegnanti svolgono, ... Leggi su romadailynews

Ai tempi in cui alla guida del governo c'era lui. «Durante un vertice ... L'hanno visto nelle foto, come tutti; ma dal vivo mai. L'antica lezione di Nanni Moretti, «non faccio mai conoscere tra di ...

