Mykonos, italiana di 18 anni muore in un incidente: era in vacanza con le amiche (Di venerdì 24 luglio 2020) Una ragazza perugina di 18 anni è morta questa notte in un incidente stradale , mentre si trovava in vacanza in Grecia, a Mykonos, insieme ad amici umbri. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo su... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Mykonos italiana Incidente stradale, muore ragazza italiana a Mykonos ANSA Nuova Europa Mykonos, italiana di 18 anni muore in un incidente: era in vacanza con le amiche

È stata trasportata al centro sanitario di Mykonos, dove è stata dichiarata morta. La comitiva sarebbe ripartita oggi per tornare in Italia, dopo una settimana di vacanza. Il volo di diversi ...

Diciottenne di Perugia muore in un incidente a Mykonos precipitando da una scogliera

Doveva essere una vacanza indimenticabile, si è trasformata in tragedia. Una ragazza perugina di 18 anni è morta questa notte in un incidente stradale, mentre si trovava a Mykonos in Grecia. La giovan ...

