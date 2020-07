Musica, arte e sport nei borghi d'Abruzzo ecco "Meraviglie a portata di mano" (Di venerdì 24 luglio 2020) Concerti e spettacoli, escursioni a piedi e in mountain bike, degustazioni enogastronomiche, incontri e visite guidate in alcuni comuni dell'Abruzzo aquilano. ecco “Meraviglie a portata di mano” in scena da sabato cinque borghi della zona, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d'Ansidonia e Carapelle Calvisio, tornano così sotto i riflettori piazze e cortili, chiese e siti archeologici, parchi e chiostri che rappresentano quel patrimonio spesso considerato minore, che fa (...) - Musica e Spettacoli / Musica, Turismo, Europa, Estate Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : Musica arte Arte e Musica nella terra del mito: festival gratuito a Monte di Procida con Michele Placido Napoli da Vivere L’arte e i segreti della mente svelati in S. Caterina

Appuntamento con l’arte e i segreti della mente al chiostro di Santa Caterina per i talk della rassegna Real Collegio Estate. Martedì (28 luglio) alle 21,15 saranno ospiti del ‘salotto’ del giornalist ...

Si è chiuso a Portofino il 1° concorso lirico internazionale

6° CLIP. Sesto Concorso Lirico Internazionale e Festival di Portofino di giovani voci d’eccellenza. Tra il 21 e il 24 Luglio si è svolta la sesta edizione di Clip, che ha regalato a Portofino un notev ...

