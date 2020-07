Muore il padre di Toni Scervino: punto dalle vespe mentre era in agriturismo (Di venerdì 24 luglio 2020) punto dalle vespe in agriturismo: Muore così Francesco Scervino, padre di Toni, a causa di un letale shock anafilattico. L’imprenditore si trovava presso una struttura turistica a Piombino, della quale era il titolare. È lutto nel mondo della moda. Lutto in casa Scervino. Il padre di Toni, fondatore con Ermanno Daelli della famosa casa di … L'articolo Muore il padre di Toni Scervino: punto dalle vespe mentre era in agriturismo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

kabe1945 : RT @boker_or: ????? ???? Talità kum. Alzati. «Intraprendi la strada che sei in grado di percorrere da te; alzati e decidi da te la direzio… - PadrePioGroupit : Si muore ogni istante senza cessare di vivere. Prega con noi: Molte persone ci scrivono chiedendoci di pregare per… - enricoavveduto : RT @boker_or: ????? ???? Talità kum. Alzati. «Intraprendi la strada che sei in grado di percorrere da te; alzati e decidi da te la direzio… - mik_elab : RT @ROBZIK: Il sorriso è la gioiosa accoglienza di padre @Albertomaggi a Montefano, tra i suoi racconti, i suoi libri e i sui bellissimi g… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Muore a 16 anni sullo scooter guidato dal padre -