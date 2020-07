MOVIOLA – Milan-Atalanta: Biglia pestone su Malinovskyi, era rigore? (Di venerdì 24 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA. Nel corso del venticinquesimo minuto di Milan-Atalanta, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, Biglia pesta in maniera volontaria Malinovskyi, Doveri viene richiamato al Var e assegna giustamente calcio di rigore. Il direttore di gara grazia decisamente l’argentino, solo giallo per lui: il rosso sarebbe stato il cartellino giusto. Leggi su sportface

