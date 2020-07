Mourinho: «Spurs in Europa? Dipende dagli altri…» – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima sfida di campionato del Tottenham: le sue parole Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima sfida di campionato degli Spurs, quella contro il Crystal Palace. Le sue parole. «Abbiamo un paio di possibilità di giocare in Europa la prossima stagione ma siamo nelle mani degli altri. Per finire sesti noi dobbiamo vincere ma non gli Wolves. Per terminare settimi e andare in Europa, l’Arsenal non deve vincere la FA Cup. Abbiamo la possibilità di qualificarci ma Dipende dagli altri risultati». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Tottenham, Mourinho: "Mercato? Abbiamo le idee chiare, lentamente costruiremo una rosa equilibrata"

La Premier League 2019/2020 è ormai in procinto di volgere al termine, ma il destino del Tottenham è ancora incerto. Gli uomini di Josè Mourinho dovranno infatti attendere l’ultima giornata, che li ve ...

Ecco le parole di Mourinho: Io sono qua da 8 mesi, Jan da 8 anni: deve essere lui la persona che commenta il suo futuro”. Palla passata quindi al giocatore. Domani sarà la sua ultima partita in maglia ...

