Mourinho: «Il futuro di Vertonghen? Dipende da lui» – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Josè Mourinho ha parlato del futuro di Jan Vertonghen, difensore belga nel mirino di Inter e Roma: le sue parole Josè Mourinho ha parlato del futuro di di Jan Vertonghen, difensore belga nel mirino di Inter e Roma. Ecco le parole dello Special One. «Io sono qua da 8 mesi, Jan da 8 anni: deve essere lui la persona che commenta il suo futuro. Un nuovo acquisto lunedì? Sarebbe una notizia incredibile, ma sarà solo il primo giorno di mercato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Josè Mourinho ha parlato del futuro di Jan Vertonghen, difensore belga nel mirino di Inter e Roma: le sue parole Josè Mourinho ha parlato del futuro di di Jan Vertonghen, difensore belga nel mirino di ...

Mourinho: ''Il futuro di Vertonghen? Dipende da lui''

