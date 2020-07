MotoGp, Viñales non sta nella pelle: “la Yamaha è migliorata molto, sono molto soddisfatto del nostro lavoro” (Di venerdì 24 luglio 2020) Si chiude in maniera positiva la prima giornata di prove libere a Jerez per Maverick Viñales, primo al mattino e quinto al pomeriggio con un miglioramento notevole rispetto a una settimana fa. Mirco Lazzari gpGetty ImagesBuone sensazioni per lo spagnolo, che ha espresso la propria felicità ai microfoni di Sky Sport: “sono contento perché abbiamo fatto una bella FP2 soprattutto con la gomma usata, quindi siamo migliorati in quello che ci eravamo prefissati di migliorare. Io mi sento meglio rispetto a domenica scorsa, abbiamo migliorato molto il passo, che è veramente più veloce. Per il momento siamo vicini lì davanti, quindi sarà una qualifica molto serrata. Abbiamo lavorato molto sul primo e terzo settore, ... Leggi su sportfair

