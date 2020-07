MotoGp – Marquez svela: “obiettivo correre nelle FP3, ma ho ancora qualche dolore” (Di sabato 25 luglio 2020) Marc Marquez torna a parlare dopo il grave infortunio subito lo scorso weekend, l’operazione, e il celere (e incredibile!) ritorno in pista che avverrà nella giornata di domani. Lo spagnolo lo fa attraverso un comunicato Honda nel quale svela le sue intenzioni per il weekend: “ieri sono arrivato al circuito di Jerez dopo l’operazione di Barcellona e nel pomeriggio ho superato il test al Centro medico. Significa che posso correre e dopo aver parlato con Honda abbiamo deciso di cominciare a girare in pista sabato. Ho dormito abbastanza bene, ovviamente ho ancora qualche dolore ma ho svolto alcune sedute di fisioterapia e mi sento meglio. Con il mio team ci siamo fissati un solo obiettivo ora: quello di scoprire le mie sensazioni sabato nelle terze prove ... Leggi su sportfair

